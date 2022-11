Lies Sampers is 'De Strafste Boerin van Vlaanderen': “Blij dat ik landbouw op positieve manier in het nieuws kan brengen”

De gratis digitale tv-zender PlattelandsTv was sinds 11 september op zoek naar De Strafste Boerin van Vlaanderen. Er waren in totaal 6 kandidates, waarvan Lies Sampers (40) uit Vlamertinge de enige West-Vlaamse was. De boerin runt samen met haar man Wim Derycke (48) de boerderij in Torenhof langs de Brielenstraat in Vlamertinge. Ze moest het tot zondagavond voor de buitenwereld geheim houden, maar Lies weet al sinds afgelopen vrijdag dat ze als winnares uit de bus kwam. “Tot mijn grote verrassing kreeg ik de trofee uit handen van minister van Landbouw Jo Brouns, die hier plots onze boerderij kwam opgereden”, aldus Lies. “Ik dacht echt dat niet ik, maar een jongere Oost-Vlaamse collega met de prijs zou gaan lopen. Het is heel aangenaam om te weten dat er zoveel mensen op mij hebben gestemd. Ik ben iedereen dan ook heel dankbaar dat te hebben gedaan.” Als een iemand de prijs verdient, is het wel Lies. Ze is immers niet enkel boerin, maar ook mama van 3 jonge kinderen en parttime verpleegster. Daarnaast is ze in tal van verenigingen en politiek actief. “Het was een heel fijne ervaring om deel te nemen aan het programma en ik ben heel blij dat ik de landbouw eens op een positieve manier in de media kon brengen.”