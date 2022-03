Lichte sneeuwval in Ieper is wellicht voorbode voor meer

Veel was het niet, maar in de loop van donderdagnamiddag begon het in Ieper lichtjes te sneeuwen. Dat zorgde voor een witte donslaag op de Grote Markt. Even later begon de zon te schijnen en daarop viel wat regen uit de lucht. Om 17 uur vielen er opnieuw witte vlokken naar beneden. Erg wisselvallig weer dus. De sneeuwval kan eventueel een voorbode zijn voor meer winters weer, want voor vrijdag wordt wel meer (smeltende) sneeuw voorspeld.