Lezing over Sint-Maarten door Antoon Naert: “Heilige Martinus onderging veel gedaanteverwisselingen”

De Vrienden van de organiseren op 3 november een lezing over de heilige Martinus, beter gekend als Sint-Maarten. Antoon Naert is spreker van dienst. Tegenwoordig kennen we Martinus vooral als een kindervriend die op 11 november geschenken en snoep uitdeelt. In de loop van de geschiedenis, al van tijdens zijn leven tot op de dag van vandaag, werd de figuur van Martinus echter door verschillende gemeenschappen gebruikt in hun eigen verhalen. Van de historische bisschop Martinus, die leefde van circa 316 tot 397, bleef zo soms weinig over. Tijdens de lezing wordt nagegaan op welke wijze het levensverhaal van Martinus telkens opnieuw verrijkt werd met nieuwe elementen, beginnend met de tijd toen hij leefde, doorheen de hele middeleeuwen tot op de dag van vandaag. Martinus evolueert van pacifistisch en monastiek rolmodel naar een stedelijk beschermheilige, van wonderdoener naar nationaal symbool, van patroon van ambachten naar voorbeeld van sociale economie, van carnavalheilige naar kindervriend. “Gedurende meer dan 15 eeuwen zien we de figuur van Martinus veranderen. We volgen hem in zijn vele gedaanteverwisselingen doorheen de geschiedenis”, klinkt het.