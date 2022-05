Lezing over oorlog in Oekraïne: “Als de oorlog uitdijt wordt Europa het belangrijkste slachtoffer”

IeperMoeders voor Vrede organiseert in het Vleeshuis in Ieper een lezing met als titel ‘Oorlog in Oekraïne. De catastrofale kanteling?’. Spreker van dienst is professor emerita Katlijn Malfliet, Oost-Europa-specialist en Ruslandkenner.

Katlijn Malfliet doctoreerde in 1983 over Sovjet eigendomsrecht en doceerde aan de faculteit Sociale Wetenschappen gedurende meer dan drie decennia over recht en politiek in Centraal-en Oost-Europa. In de woelige jaren ’90 was zij titularis van de leerstoel Inbev-Baillet Latour over de EU-Ruslandverhoudingen. Zij publiceerde een boek over het ‘Poetinisme’. Ook was ze actief als voorzitster van Pax Christi en als voorzitster van de Nederlandstalige Vrouwenraad.

“De Russische invasie in Oekraïne, brutaal en meedogenloos, heeft de wereld in een oorlogsretoriek en een militair opbod zonder weerga gebracht”, luidt het. “Het Westen moet gaan voor de overwinning, zo klinkt het, en daartoe moeten zware en dodelijke wapens worden geleverd aan Oekraïne. Een losgeslagen dictator, die niet wordt tegengehouden, gaat steeds verder, aldus de redenering. Eens in een oorlogslogica kan alleen meer bewapening het gevolg zijn, en is er steeds minder ruimte voor de-escalatie en overleg. Als de oorlog in Oekraïne uitdijt tot een oorlog tussen Rusland en het Westen wordt Europa het belangrijkste slachtoffer. Rusland heeft deze situatie grondig voorbereid. Militaire escalatie en isolatie van Rusland is nefast voor een duurzame toekomst in Europa en de wereld. In het kader van geweldloze conflictoplossing is het geraadzaam om rekening te houden met Ruslands lange termijn doelstellingen: de afbakening van invloedssferen in een wereld na de Koude Oorlog en het uitbouwen van een nieuwe veiligheidsarchitectuur voor Europa. Als dat niet gebeurt gaat het militair opbod verder, met steeds meer destructieve gevolgen: van een catastrofale kanteling gesproken.”

De lezing vindt plaats in het Vleeshuis in Ieper op dinsdag 24 mei om 19.30 uur in het Vleeshuis in Ieper. De toegangsprijs is 5 euro, die integraal gaat naar Consortium 12-12. Inschrijven kan hier.