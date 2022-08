LEVENSVERHAAL: Leo, eerste belleman van de stad Ieper en mede-oprichter van de Zoetemarkt, overleden op 77-jarige leeftijd

Ieper/Poperinge/Heuvelland/Wervik Drugcampag­ne pleit voor veilig feesten: “Sjette geven, mo nie overdreven”

Het roze olifantje is terug, het symbool van de drugcampagne die ook in het verleden al werd gevoerd in de politiezone Arro Ieper. “Het gebruik van drugs tegengaan is onze eerste doelstelling, maar de campagne is ruimer dan dat”, zegt communicatieverantwoordelijke Glenn Verdru. “Zo pleiten we er ook voor dat mensen een oogje in het zeil houden voor elkaar.”

