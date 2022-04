Levenslang leren in Westhoek scoort slecht: leerecosysteem moet meer mensen naar volwassenonderwijs leiden

Een leerecosysteem wil een leercultuur creëren om van jongs af aan en doorheen het verdere leven te blijven studeren. Dat gebeurt door leren op lokaal niveau te laten plaatsvinden en in de leefwereld van mensen. Ook in de Westhoek wordt nu ingezet op leerecosystemen, want die regio scoort bijzonder slecht op vlak van volwassenonderwijs.

In 2015 waren de centra voor volwassenonderwijs MIRAS en CERVO GO en het centrum voor basiseducatie samen goed voor zo’n 918.000 lesurencursist (LUC) en 200 opleidingen in de Westhoek. In 2021 waren dat nog amper 630.000 LUC en 150 opleidingen, een daling met respectievelijk 31 procent en 25 procent. “De combinatie van onder meer een lage bevolkingsdichtheid en beperkte mobiliteit in de Westhoek doet de deelname aan levenslang leren geen goed”, aldus Vlaams parlementslid Loes Vandromme (CD&V). “Dat terwijl de Vlaamse financiering niet gebaseerd is op het aantal deelnemers. Minder deelnemers betekent minder middelen om iets te organiseren. En minder opleidingen leidt tot minder deelnemers.”

Leergoesting

Om het tij te keren werd vorig jaar een dubbele beweging ingezet. Het Westhoekoverleg, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen en de provincie bereidden een motie voor richting Vlaanderen. “We vragen om het normenkader aan te passen zodat lokale onderwijs- en opleidingscentra het aanbod in de Westhoek kunnen behouden en uitbreiden”, aldus Loes Vandromme.

“Belangrijk doel is het creëren van leergoesting”, aldus Jean de Bethune, voorzitter POM West-Vlaanderen. “Want wie geen zin heeft om te leren zal moeilijk de wegvinden naar het volwassenonderwijs, hoe aantrekkelijk het aanbod ook is. Daarom zetten we vanaf het voorjaar in op het vernieuwde concept van leerecosystemen.” Een ‘ecosysteem’ is een biologisch term om een bepaald gebied of systeem te benoemen waarin allerlei organismen samenleven en elkaar beïnvloeden.

Uiteenlopende organisaties

“Een leerecosysteem is niet anders”, aldus De Bethune. “Heel uiteenlopende organisaties – socioculturele, sportverenigingen, bedrijven en volwasseninstellingen – werken binnen een regio samen om leren zo natuurlijk mogelijk te maken. Door deze leerecosystemen op te zetten in de Westhoek willen we iedereen de kans geven om zijn of haar talent te ontwikkelen.”

Volledig scherm Jean de Bethune, voorzitter POM West-Vlaanderen, en Vlaams parlementslid Loes Vandromme zetten zich in voor het volwassenonderwijs in de Westhoek. © RV