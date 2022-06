Leo, een oude kater met kattenaids, vindt ‘gouden mandje’ bij mama Heidi en dochter Evy: “Maar nu moeten zijn tandjes nog getrokken worden ook”

IeperHet dierenasiel in Ieper had bijna de hoop opgegeven om nog een nieuw huisje te vinden voor Leo, een 10-jarige kater met kattenaids . Een moeder en een dochter uit Ieper willen zich nu ontfermen over de poes. Wel vragen ze hulp via een crowdfunding, want het beestje wacht een operatie waarbij al zijn ontstoken tanden worden getrokken. “Enkel op die manier kunnen we Leo nog een comfortabel leven geven.”

Poes Leo kwam na een sterfgeval begin december 2021 terecht in het Ieperse dierenasiel. “Toen we de kat ter adoptie op onze sociale media plaatsen, herkende de voorlaatste eigenares van Leo haar kater”, zegt Myriam Lamaire, vrijwilligster in het asiel. “Die vrouw had Leo een paar jaar geleden als zwerfkat geadopteerd na een toen al bewogen leven. Maar, zo vertelde ze, hij was al sinds 2020 verdwenen en spoorloos. De voormalige eigenares wist wel nog te zeggen dat Leo kattenaids heeft. Kattenaids (felien immunodeficiëntievirus of FIV) kun je vergelijken met HIV bij de mens en ondermijnt het immuunsysteem van het dier. Daardoor is hij meer vatbaar voor infecties dan gezonde katten. De ziekte is helaas niet te genezen, maar een kat kan er wel mee leven”, aldus Myriam Lamaire.

Ontzettend lief

“FIV is niet besmettelijk voor mensen, maar wel voor andere katten. Het virus wordt vooral doorgegeven door bloed of vocht, vooral bij vechten dus. Bij Leo uitte de ziekte zich in traanogen, een slecht ruikende adem en ontstoken tanden. Hij kreeg bij ons de nodige zorg en er werd al een ontstoken tand getrokken. En hoewel Leo al 10 jaar oud is, euthanaseert ons dierenasiel geen katten zolang er een behandeling mogelijk is.” Het feit dat Leo kattenaids heeft, heeft gevolgen voor wie de poes in huis neemt. “Hij mag niet bij soortgenoten en mag niet buiten, want kattenaids is besmettelijk. Ondanks zijn leeftijd speelt Leo nog graag en hij is ontzettend lief. We zochten dus iemand die geen andere katten of honden heeft, in een rustig huisje zonder kinderen.” Even vreesde het dierenasiel dat er geen nieuw baasje voor Leo zou worden gevonden. “Dat zou de eerste keer in onze geschiedenis zijn dat dit gebeurde.” Begin mei kwam echter goed nieuws: Leo kon terecht bij Heidi Debel en haar dochter Evy Vandevyere in Ieper.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Leo toen hij nog in het asiel verbleef. © Henk Deleu

“Van zodra ik Leo zag in het asiel, was ik al verliefd op hem”, weet Evy. “Ik wil hem nog een mooie oude dag geven. Bij controle van zijn gezondheidstoestand bleken ook de resterende tanden ontstoken, ondanks de medicatie. De enige oplossing om hem een comfortbal leven te geven is het verwijderen van al zijn tanden. Dat blijkt wel de moeite, want er werd bevestigd dat zijn hart, longen en nieren nog goed zijn en dat Leo nog tot 10 jaar kan leven. Als de tanden eruit zijn, hoop ik dat ook de traanuitvloei in zijn oogjes stoppen. Hij zal in elk geval volledig pijnvrij zijn want tandvlees geneest gemakkelijk.”

Dure operatie

“Kattenaids is net als leucose (leukemie) een ‘verborgen’ ziekte waarbij kittens heel plots kunnen sterven zonder zichtbare tekenen”, zegt Myriam. “Onlangs werd er aan de deur van het asiel nog een kitten in een doos afgezet dat plots in coma ging bij zijn opvangmama. Alle hulp kwam te laat, na een dag intense zorgen bij de dierenarts stierf het aan deze kattenziekte. We doen dan een oproep om kittens te laten chippen én vaccineren. Deze vaccins beschermen tegen kattenziekte, niesziekte, chlamydia en leucose. Jammer genoeg bestaat er nog geen vaccin tegen kattenaids.”

Het onderzoek naar de tanden van Leo kostte de nieuwe eigenaars al 156 euro en de tandoperatie is goed voor 650 euro. Omdat Heidi en Evy het niet breed hebben, richten ze een crowdfunding op. Iedereen die Leo zijn operatie wil steunen, kan storten op de rekening van het asiel BE 49 8508 4907 7471 met als referentie Leo.