Lenteconcert ten voordele van bouw G-gymsportzaal: “Alle hulp blijft welkom”

Het Pottenbrekkersteam van Vlamertinge is een groep dorpsgenoten die zich inzetten voor goede doelen. De pottenbrekers is een oude spotnaam voor de inwoners van Vlamertinge. Het team organiseerde de Santa Claus Run. Nu zetten een lenteconcert in de Sint-Vedastuskerk op poten. “De opbrengst daarvan schenken we aan Westhoek Turncentrum en Turnkring Vlamertinge voor de bouw van hij nieuwe zaal. Die moet dienen om kinderen en jongeren met een beperking te laten turnen.”

25 G-gymers

Westhoek Turncentrum en Turnkring Vlamertinge zijn 2 onafhankelijke turnclubs die heel nauw samenwerken. Daar waar Westhoek Turncentrum zich vooral toelegt op recreatief turnen, focust Turnkring Vlamertinge zich op competitieturnen en G-Gym. “Kleuters, kinderen uit de lagere en middelbare school en jongeren met een beperking kunnen wekelijks bij ons terecht”, zegt Ludwig Lemahieu van de turnvereniging. “Aanvankelijk begonnen we met 6 leden, maar het vorige seizoen telden we al 25 enthousiaste G-gymers. Het plan is nu om aan de bestaande turnzaal een nieuwe zaal te bouwen. Naast de bestaande G-gymwerking willen we in een nieuwe aangepaste infrastructuur sporten aanbieden aan (jong)volwassenen met een fysieke of psychische beperking.”

Het kostenplaatje van de afgewerkte nieuwe zaal wordt geschat op meer dan 65.000 euro, weliswaar zonder de nodige toestellen en materiaal. De uiteindelijke kost zal oplopen tot meer dan 150.000 euro. Mensen kunnen ons helpen met een financiële schenking. Alle hulp is welkom, ook die van het Pottenbrekersteam. De schenkingen worden in de eerste plaats worden besteed aan de nodige toestellen en materialen voor deze specifieke doelgroep. Voor het financieren van het gebouw rekenen we vooral op privéinvesteerders en leningen. Daarnaast moeten beide clubs ook verder zelf instaan voor de hoge kosten voor verwarming, water en stroom. We kunnen dus wel wat financiële steun gebruiken.”

Kaarten

Het lenteconcert ter voordele van de turnvereniging vindt plaats op zondag 3 april om 15 uur in de Sint-Vedastuskerk in Vlamertinge. Meer info en kaarten via Yaennick Deberdt (0493/58.58.95) en Gisèle Deschrevel (0478/87.25.02). Meer info over de turnvereniging kan via ludwig.lemahieu@telenet.be.

Volledig scherm Een toekomstbeeld van de nieuwe turnzaal. © RV