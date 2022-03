LEGO-fanaten bouwen Britse militaire begraafplaats na: “We willen WO I op onze manier dichter bij de mensen brengen”

Ieperlingen Corneel Clarys en Youri Van Miegroet bouwden met 22.000 LEGO-blokjes de militaire begraafplaats Hegde Row Trench Cemetery na. Het werk is de hele maand april te bezichtigen in het Ieperse museumcafé.

Corneel Clarys is geen onbekende in de LEGO-wereld. Hij stond in de finale van het programma LEGO Master en bouwde ondertussen al heel wat mooie projecten. Zo maakte hij een LEGO-model van de Ieperse Belfort en van de voorgevel van de gevangenis. Beroepshalve is Corneel werkzaam bij het parket van Kortrijk. Youri Van Miegroet werkt voor het Deense bedrijf ‘3Shape’, een ontwikkelaar en fabrikant van 3D-scanners. Daarnaast is hij vrijwilliger voor de Last Post Association en is hij vestingwachter voor de stad Ieper.