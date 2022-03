Legendarisch keverbaan van Bellewaerde maakt plaats voor nieuwe attractie: “We zijn het aan onszelf verplicht een waardige vervanger te voorzien”

De keverbaan in Bellewaerde is een stalen achtbaan die in 1981 werd aangekocht door het Ieperse pretpark. De baan is gebouwd door de Duitse firma Zierer en was eerder terug te vinden in het Duitse Gröverland in Gadenstedt. De baan is 360 meter lang en de attractie maakt altijd 2 ritten. Het tuig heeft een capaciteit van 40 personen per rit. De keverbaan was nog altijd heel populair. “Daarom dat we zochten naar een waardige vervanger”, aldus Filip Van Dorpe, woordvoerder bij Bellewaerde.