Leerlingen VTI eren graffitikunstenaar Banksy op schoolmuur

“In de les artistieke en digitale vorming zoomden we met de 4de-jaarstudenten in op enkele kunstvormen”, zegt leraar Diederik Vandenbilcke. “Ik denk aan schilderen, tekenen en graffiti. Onze stagiaire Kim Vanbeveren kwam op het idee om de leerlingen een werk te laten maken met een sjabloon zoals kunstenaar Banksy dat doet. Van de school kregen we een muur ter beschikking waarop de jongens en meisjes hun werk mochten aanbrengen, in de kleuren die Banksy zelf vaak gebruikt, rood en zwart. Omdat de kunstenaar bij veel van wat hij – of zij, want dat weten we niet – doet de media haalt, vonden we het fijn om met ons project in de krant te komen. Op die manier is de cirkel rond.”