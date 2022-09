Leerlingen steinerschool Koningsdale krijgen een warm welkom: “Elk jaar komen er jongens en meisjes bij”

IeperMet een verhaaltje en een lied gaf donderdagochtend het personeel van steinerschool Koningsdale in Ieper de leerlingen een warm welkom. De school begint het nieuwe jaar met 133 kinderen en zonder leerkrachtentekort, maar wel met de vrees voor stijgende facturen. “Op deze eerste dag gaan we daar echter niet aan denken”, aldus directrice Barbara Decramer.

Donderdagochtend iets voor 8 uur gingen van steinerschool Koningsdale aan de Oudstrijderslaan in Ieper na 2 maanden vakantie de poorten opnieuw open. Veel kinderen zijn blij dat ze hun vriendjes en vriendinnetjes terugzien. Van andere kinderen, die voor het eerst de school binnenkwamen, stond er nog wat twijfel in de ogen af te lezen. Dat was echter niet nodig, want ze werden allemaal op hun gemak gesteld met een warm welkom.

Vervanging

Voor directrice Barbara Decramer was de start niet helemaal zorgeloos. “Ik dacht dat we zouden gespaard blijven van het lerarentekort waarmee heel wat scholen momenteel af te rekenen hebben. Iemand die een vervanging in de kleuterklas zou opnemen, liet echter een week geleden weten dat dat niet zou lukken. Ze had dichter bij huis een job gevonden. Gelukkig vonden we op de valreep nog iemand anders.”

Volledig scherm Gepakt en gezakt arriveren de leerlingen op school. © Christophe Maertens

De directrice vreest voor de stijgende energiefacturen die de school in de bus krijgt. “Die gaan zomaar eventjes maal drie. Bij veel ouders laten de stijgende prijzen zich voelen. We zien nu al dat er minder maaltijden worden besteld. Ik denk dat mensen gaan besparen op dat soort zaken. Ook op opvang bijvoorbeeld. Wellicht rijden papa en mama om de kosten te drukken liever een paar keer over en weer. De volgende maanden worden cruciaal, maar ik ga daar vandaag, op deze eerste schooldag, niet te veel aan denken. We zien wel hoe het loopt.”

Gitaar

In Koningsdale starten dit jaar 133 leerlingen. “We zijn heel tevreden, elk jaar komen er wat leerlingen bij. Voor de peuters en de kleuters beginnen wij altijd rustig, het is voor hen al spannend genoeg. Sommigen slapen al 3 dagen niet meer. Voor de leerlingen van de lagere afdeling organiseren we wel een activiteit waarmee we ze welkom heten.” De directrice neemt daarop haar gitaar vast en samen met een van haar leerkrachten brengt ze een lied voor de nieuwe leerlingen.

Volledig scherm Vol goede moed. © Christophe Maertens

“Onze tweeling Ewoud en Elise, die nu aan het vierde leerjaar begint, volgde het kleuter in het regulier onderwijs en we waren daar wel tevreden over. We merkten echter dat ze beiden heel hard open bloeiden in de steinerschool”, zegt Jeroen Pollet (40) uit Ieper.

Verschil aanpak

“Ondertussen loopt ook ons zoontje Capser, die aan het eerste leerjaar begint, hier school. Ze zijn in ieder geval enthousiast om van start te gaan, want deze ochtend bleken ze om 6 uur al wakker.” Jeroen en zijn echtgenote Margot komen hun drie kinderen een hart onder de riem steken op hun eerste schooldag. “Maar eigenlijk komen ze nooit tegen hun zin en dat is wel fijn. Het steineronderwijs kent toch een verschil van aanpak, maar op het einde van de rit staan ze even ver.”

Volledig scherm Een warmte ontvangst voor de nieuwe leerlingen. © Christophe Maertens

Volledig scherm Een warme ontvangst voor de nieuwe leerlingen. © Christophe Maertens

