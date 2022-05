Leerlingen Lyceum scoren uitstekend op Kangoeroewedstrijd: “Ongelofelijk dat we zo’n mooie resultaten neerzetten

IeperTwee leerlingen van het Lyceum in Ieper, Raf Dumolin (14) uit Zonnebeke en Berre Linseele (13) uit Ieper, scoorden 100 procent op de Kangoeroewedstrijd. Dat is een jaarlijkse reken-, denk- en puzzelwedstrijd waaraan meer dan 1.000 Vlaamse scholen deelnemen. Ook andere leerlingen van de school zetten een mooi resultaat neer.

De Kangoeroewedstrijd werd voor het eerste georganiseerd in Australië, vandaar de naam. Sinds 2009 organiseert ook de Vlaamse Wiskunde Olympiade de wedstrijd. Van het Ieperse Lyceum namen alle leerlingen van het 1ste en 2de jaar deel aan de competitie. “En dat niet zonder succes”, zegt directeur Hilde Uytterschaut. “Van de 100 beste leerlingen van de provincie zitten er maar liefst 24 in onze school. Dat wil dus zeggen dat 24 procent van de beste resultaten in West-Vlaanderen van bij ons komen.”

Vraagstukken

De gemiddelde scores van de leerlingen van het Lyceum zijn 65,17 voor het eerste jaar en 73,11 voor het tweede jaar. Ter vergelijking: de gemiddelde score voor het 1ste jaar voor heel Vlaanderen is 54,49 en voor het tweede jaar is dat 62,08. Bovendien zijn van de 28 leerlingen die Vlaanderen de maximumscore behaalden er 2 van onze school.” Het gaat om Raf Dumolin die in het 2de Latijnse zit en Berre Linseele uit het 1ste Latijnse. “Ik hou wel van het oplossen van vraagstukken en vond de opdrachten dan ook niet zo moeilijk”, aldus Berre. “Pas op, ik hou ook van latijn, het is dus niet alleen wiskunde voor mij. Of ik later in die richting verder wil doen? Och, dat weet ik nog niet.”

Gedrevenheid

Directeur Hilde Uytterschaut zegt bijzonder trotst te zijn. “Het is ongelofelijk dat we zo’n goede resultaten konden neerzetten. Wat de verklaring daarvoor is, weet ik ook niet, maar naast het talent van de leerlingen, speelt de gedrevenheid van onze leerkrachten wiskunde ongetwijfeld een rol.” Het Lyceum van Ieper is een school voor de eerste graad gelegen aan de Madoulaan in Ieper.