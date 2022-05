Leerlingen Kunst en Creatie spelen ‘BZZZ’: “ Ze worden ondergedompeld in de wereld van theater, cultuur, fantasie en expressie”

In CC Het Perron brachten de leerlingen van het 2de jaar van Kunst & Creatie, voor de gelegenheid ‘De Fabelbeestjes genoemd, van de Heilige Familie Ieper hun eigen stuk ‘BZZZ’ voor. “In het leerpad ‘kunst en creatie’ leren de leerlingen analyseren, exploreren en experimenteren met verschillende expressievormen”, zegt leerkracht Marijke Van Zele. “Waar in het eerste jaar vooral gefocust wordt op de inhoud van de verschillende expressievormen - beeld, beweging, klank, media en woord - gaan we in het tweede jaar vooral op zoek naar de samenhang van deze expressievormen. De leerlingen ontdekken dat de beleving hiervan anders en sterker is dan de beleving van de expressievormen afzonderlijk. Eén van de mooiste voorbeelden hiervan is theater. Ze worden ondergedompeld in de wereld van het theater, van de cultuur, fantasie en expressie.”