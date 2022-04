Leerlingen Heilige Familie schenken 475 euro voor Oekraïne: “Het is maar normaal dat we helpen”

Iryna Corneillie uit Zonnebeke is afkomstig uit de Oekraïense hoofdstad Kiev, maar woont al meer dan 20 jaar in België. Tetyana Kuleshova is afkomstig uit Bila Tserkva, een stad op ongeveer 80 km ten zuiden van de hoofdstad. Ook Tetyana woont en leeft al een hele tijd in ons land. “We zijn bang voor onze familie die nog in Oekraïne is”, zegt Iryna. “Het is niet omdat de Russen Kiev en omgeving hebben verlaten dat het gevaar is geweken. Zo sloeg onlangs nog een raket in vlak naar het appartement van mijn ouders. Gelukkig zijn nu bij mij in Zonnebeke, anders waren ze er niet meer.”