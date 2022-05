Leerlingen Go Basisschool De Minnetuin organiseren zelf Kattenstoet: “’Minneke Poes’ is bij ons nooit ver weg”

Ieper“Geen Kattenstoet in Ieper dit jaar? Dan organiseren we er zelf een.” Op zaterdag 7 mei zet basisschool ‘De Minnetuin’ het evenement op poten voor ouders, leerlingen en sympathisanten. “Na corona is bij iedereen het enthousiasme heel groot om elkaar opnieuw te ontmoeten.”