Leerlingen college mogen studie verlaten voor WK-wedstrijd: “Ook heel wat meisjes supporteren voor Rode Duivels”

Ryan Uwaifo (15) uit Zillebeke zit in het 3de jaar humane wetenschappen en noemt zichzelf een voetbalsupporter. “Het is fijn dat we hier in de school de wedstrijd kunnen volgen. Mocht ik in een studie zitten, zou ik er toch het hoofd niet kunnen bijhouden. De openingswedstrijd mochten we tijdens de pauze op onze laptop bekijken, wat ook wel fijn was. Onze duivels hebben het in ieder geval niet gemakkelijk gehad.”

Nederlanders

“Sowieso is onze studie in de 3de graad niet verplicht, maar in de 2de graad wel”, zegt directeur Frank Hosten, die zelf wel een voetballiefhebber is. “We weten met z’n allen dat de aandacht in de studie sinds het begin van het WK in dalende lijn zit en leerlingen de zoektocht doen om het voetbal toch te volgen. Als ze dat al doen voor een wedstrijd van de Nederlanders, dan weten we dat ze dat ook doen voor een match van de Rode Duivels. Daarom kozen we ervoor om de scholieren die de voetbal wilden volgen de kans te geven dat te doen in de turnzaal.” Tussen de voetbalfans niet alleen jongens, maar ook heel wat meisjes. “Het is een generatie die veel dingen samen doet, ook voetballen.” Niet alleen in het college konden leerlingen de wedstrijd volgen, ook in het Go! Atheneum was dat het geval.