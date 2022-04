Leerlingen College krijgen rondleiding in natuurgebied Fort Saint-Nicolas

In het college van Ieper buigt de werkgroep Cosmos zich over onderwerpen rond klimaat en natuur. De groep organiseert in dat kader in het loop van het schooljaar verschillende acties. “Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel”, zegt leerkracht Ludwig Reynders, die deel uitmaakt van de werkgroep. “Zo gebruiken we op school geen plasticflesjes meer, maar enkel nog glas. Ook voerden we de automaten af.” Op Dikketruiendag verkochten de leden van de groep warme wafels en warme chocolademelk. De opbrengst van die dag ging naar de Natuurpunt. “We zijn daar uiteraard heel blij mee”, zeggen Lieven Stubbe en Rudy Claeys van Natuurpunt. “Als beloning kregen de leerlingen een rondleiding in het natuurgebied Fort Saint-Nicolas.” Dat gebied, gelegen aan het sas van Boezinge, werd in 2013 door Natuurpunt aangekocht. “We hadden de scholieren graag eens een kamsalamder getoond, een zeldzame soort die hier echter wel te vinden is, maar dat lukte niet. Wel konden we ze een uitzonderlijke grote watertor laten zien. Dat er zich zo’n diertje in water bevindt, bewijst dat de waterkwaliteit heel goed is.”