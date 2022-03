Leden K.F.M.B. krijgen een ereteken: “Onze leden zijn vooral militairen die in BSD dienden”

“De K.F.M.B. is een vaderlandslievende vereniging die de nagedachtenis eert van militairen en burgers die tijdens de bezetting gesneuveld zijn of die om het leven kwamen tijdens hun dienst in Duitsland of buiten de Belgische landsgrenzen”, zegt Albert Dentruck, voorzitter van de Ieperse afdeling. “Een bijkomende doelstelling is het onderhouden en bevorderen van vriendschappen ontstaan tussen de leden tijdens de bezetting, in de BSD (Belgische Strijdkrachten Duitsland) en tijdens buitenlandse opdrachten. Onze leden zijn vooral militairen die in het vroegere BSD gelegerd waren, maar er worden ook militairen toegelaten die deelgenomen aan een buitenlandse missie, de zogenaamde veteranen en sympathisanten. We organiseren als afdeling Ieper een aantal activiteiten per jaar.” In het café van het Hoge Crater Museum in Ieper kregen leden Gerard Boone, Marnik Bogaert, Gerard Moerman, Brian Claeys, Jean-Jacques Mahieu en Patrick Samyn een ereteken.