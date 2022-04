Leander Verdievel openhartig over strijd tegen kanker in AC Auris

“De stad Ieper organiseert dit jaar voor het eerst, en dat samen met de Stichting tegen Kanker, een Levensloop”, zegt medeorganisator Christophe Onraet. “In onze provincie loopt dit initiatief al meerdere jaren en dat in Kortrijk, Brugge en Koksijde. Over heel het land zijn er zo’n 40 Levenslopen. Na twee afgelaste edities in 2020 en 2021 door de pandemie gaat onze eerste editie uiteindelijk door op zaterdag 24 september in en rond het Hamiltonpark. Het lokale Levensloopcomité, bestaande uit een handvol vrijwilligers, slaat hiervoor de handen in elkaar met de Lokomotief-runners en de diensten van de stad.” De kick-off van Levensloop vangt donderdag om 19 uur aan in Auris, Ter Waarde in Ieper. Leander Verdievel komt openhartig vertellen over zijn strijd tegen kanker. Aansluitend wordt het project voorgesteld aan het publiek. Het evenement is gratis, maar graag een seintje via communicatie.ieper@levensloop.be of via de website.