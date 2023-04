Last Post voor het eerst in 95 jaar niet onder de Menenpoort gespeeld: “Je moet nu plots een stuk harder blazen”

Boete voor boer (47) voor illegale verbran­ding van afval

Een 47-jarige landbouwer is veroordeeld tot een boete van 2.400 euro voor het illegaal verbranden van afval op zijn erf vorig jaar. De man ontkende de feiten en zei dat het zijn zoon was die de vuurkorf had aangestoken. Daar ging de rechter niet in mee, maar milderde de straf wel.