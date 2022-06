Landbouwers dienen 212 bezwaarschriften in tegen stikstofplan: “Die tunnelvisie is dodelijk voor ons”

Philip Fleurbaey (51) baat samen met zijn vrouw Nancy Sercu (47) langs de Rijselseweg Hoeve Zuid-Bellegoed uit. “De laatste melkveeboerderij van stad Ieper”, zegt Philip, die ook voorzitter is van de landbouwraad. Het gaat om een gemiddeld groot landbouwbedrijf en het is net dat segment dat wel eens de gevolgen van het PAS zou moeten dragen, vreest Fleurbaey. Wat is het probleem precies? Het PAS of ‘programmatie aanpak stikstof’ moet ervoor zorgen dat de stikstofproductie vermindert. Te veel stikstof zorgt onder meer voor minder plant- en diersoorten, waardoor de biodiversiteit afneemt en de natuur verarmt. Het PAS moet er voor zorgen dat er minder stikstof in de waterlopen en in de lucht komt. “Voor de duidelijkheid, het PAS is tot nu een voorstel en is nog niet van kracht”, zegt de Ieperse landbouwer. “Toch heb ik er geen goed oog in. In het PAS wordt de landbouwsector te fel geviseerd, terwijl er nog andere sectoren stikstof in de natuur brengen, ik denk bijvoorbeeld aan de industrie, transport en zelfs huishoudens. 40 procent van de stikstof in de Westhoek is trouwens afkomstig uit de verstedelijkte regio Rijsel en van het industriegebied in Duinkerke. De wind zorgt dat die bij ons terechtkomt.”