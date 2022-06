Landbouwer Marc (55) vindt 30 jaar na Jambers opnieuw de liefde in de Filipijnen: “Als mijn vader er niet meer is, trek ik misschien wel voorgoed naar ginder”

ZillebekeZijn ogen fonkelen als hij ons een foto toont van Rechiel (39). Landbouwer Marc Martain (55) uit Zillebeke is opnieuw verliefd. Hij is net thuis van een onvergetelijke maand op de Filipijnen en kijkt nu al reikhalzend uit naar een nieuwe trip, in september. “Al is het niet allemaal rozengeur en maneschijn momenteel”, zucht de West-Vlaming. “Mijn vader is slecht te been en takelt af. En dan is er nog die vervelende rechtzaak rond milieuvervuiling. Rechiel doet me die ellende vergeten, al is er ook één grote ‘maar’...”