Landbouwbedrijf Zuid-Bellegoed investeert fors in besparen van water: “Boeren zijn zich zeker bewust van het waterprobleem”

IeperAanvankelijk verbruiken landbouwers Philip en Nancy op hun bedrijf Hoeve Zuid-Bellegoed in 5.000 liter water per dag. Door allerlei besparende maatregelen willen ze dat terugbrengen naar minder dan 1.000 liter. Ook andere landbouwers in de Westhoek zetten zich in om water te besparen. “Investeren in waterbesparende maatregelen loont meer en meer.”

Op de jaarlijkse Wereldwaterdag op 22 maart wordt stilgestaan bij onze watervoetafdruk. Een sector die vaak het verwijt krijgt niet bewust met water om te gaan, is de landbouw. “Dat wij vaak de kop van jut zijn, maakt mij een beetje boos”, zegt landbouwer Philip Fleurbay (51). Samen met zijn vrouw Nancy Sercu (47) baat de landbouwer langs de Rijselseweg in Ieper Hoeve Zuid-Bellegoed uit. “Onze hoeve is gemengd landbouwbedrijf met melkvee en akkerbouw. We evolueerden ondertussen naar een kringloopbedrijf. Wat we van het land nemen, geven we terug. We gebruiken bijvoorbeeld onze tarwe en mais als voeder voor onze koeien . Ook voederen we ze bietenpulp, de reststroom van de suikerproductie uit onze suikerbieten. Van die dieren gebruiken we de mest op onze akkers. Veel landbouwers specialiseren zich, maar wij doen dat niet. Qua grote situeren we ons met 70 melkkoeien en jongvee en een 80-tal hectaren akker bij de gemiddelde landbouwbedrijven. Niet echt groot, maar ook niet echt klein.”

Huisbiertje

De landbouwers zetten ook en vooral in op de korte keten. “We verwerken de melk van onze koeien tot boter, yoghurt, platte kaas, desserts en vooral veel hoeveroomijs en ijstaarten. Tijdens de zomer is er een gebruiksterras, waar bezoekers een bolletje ijs en een drankje kunnen gebruiken. Je kan ook een huisbiertje drinken of van een hoevepicknick genieten. De hoeve is bovendien de ideale uitvalsbasis om de streek te ontdekken”, staat op de site van het bedrijf te lezen.

De boerderij telt zo'n 70 koeien.

“Vroeger werken ook wij voor grote afnemers, maar op een bepaald moment kon ik niet meer leven met die werkwijze. Het op bevel oogsten, dat lukt voor mij niet meer. We kozen een andere weg. Er worden echter heel veel verkeerde zaken gezegd over de landbouw”, aldus Philip, die het een beetje als zijn taak ziet de misverstanden de wereld uit te helpen. “Ik merk dat de kloof tussen de boer en de consument steeds maar groeit. Mensen weten minder en minder over de landbouw. Soms krijgen we bezoekers over de vloer die verbaasd zijn dat wij koeien hebben.”

Koelvloeistof

“Alles lijkt zo vanzelfsprekend. Iedereen vindt het logisch dat als we de kraan opendraaien er water uitkomt. Is dat echter wel zo?” Voor Philip en Nancy is het waterverhaal heel belangrijk. “Wij zetten serieus in op opvang van regenwater. Al het water dat op de daken rond de binnenkoer valt, vangen we op in 2 citernes van elk 20.000 liter. Dat water gebruiken we in het huishouden, voor onder meer toilet en douche.”

Het bedrijf gebruikt het opgevangen water ook als koelvloeistof. “Onze machines warmen op en met ons water koelen we de motoren van de toestellen af”, legt Nancy uit. “Je kan met luchtkoeling werken, maar je omgeving warmt daarmee ook op. Zelfde verhaal met de melk. De melk is 37 graden als ze uit de koeien komt, moet uiteindelijk worden afgekoeld naar 4 graden. Alles loopt door een gesloten buizenstelsel, de melk van de ene kant naar de andere, het koelwater in de omgekeerde richting. Er zit een besparing op van 40 tot 50 procent aan energie. Het koelwater geven we aan de koeien, vooral tijdens de winter is het aangenamer voor de dieren om te drinken.”

Hoeve Zuid Bellegoed richt zich vooral op de korte keten.

Hoeve Zuid-Bellegoed verbruikte aanvankelijk 5.000 liter water per dag, terwijl dat nu minder dan de helft is. “En we willen nog minder verbruiken, tot onder de 1.000 liter”, aldus Philip. “Daarom kochten we een systeem om de melkveestal volledig op regenwater te plaatsen, ook voor het reinigen van de machines. Daarmee kunnen we opnieuw stadswater uitsparen.”

Vervuilers

Het enige stadswater dat nog in Hoeve Zuid-Bellegoed binnenkomt gebruiken de landbouwers om machines te poetsen die in contact komen met voedingsproducten. “We zien dat energie en water duurder en duurder worden. Investeren in zelfvoorzienige systemen is niet goedkoop, maar in de huidige omstandigheden loont het meer en meer de moeite. We staan niet alleen in het waterverhaal. Het opvangen en opslaan van water is in de landbouw een algemeen gegeven. Elk boer gebruikt het voor zijn eigen doeleinden: voor huishoudelijk gebruik, voor de dieren of voor het besproeien van akkers. Het klopt dus niet dat wij landbouwers de vervuilers en grootgebruikers zijn. Wij boeren weten dat water kostbaar is en we steken er heel wat energie in om zoveel mogelijk water op te slaan en er zuinig mee om te gaan.”

Landbouwer Philip Fleurbay: "Vroeger werken ook wij voor grote afnemers, maar op een bepaald moment kon ik niet meer leven met die werkwijze. Het op bevel oogsten, dat lukt voor mij niet meer. We kozen een andere weg. "