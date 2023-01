Lakenhallen (voor even) uit de stellingen: “Volgende fase restauratie start in juni 2023”

De grote restauratie van het Belfort en de Lakenhallen is al een tijdje bezig. In een eerste fase werd de belforttoren aangepakt, wat met nogal wat spectaculaire momenten gebeurde. Zo moesten de klokken van de beiaard uit de toren werden gehaald en kwam de windvaan, bekend als Margriet de draak, naar beneden. Ondertussen is de 2de fase van de restauratie ook bijna afgerond. Daarbij maakte arbeiders de westervleugel helemaal schoon en herstelden waar nodig. Alle goten werden vernieuwd en daken gerestaureerd en geïsoleerd. Ook de natuursteen van de gevels werd aangepakt, net als de glas in loodramen en de houten deuren. Nu de stelling werd weggenomen is een fel opgefriste gevel zichtbaar en is het verschil met de kant ingang IFFM duidelijk zichtbaar. “In principe starten de renovatiewerken aan die kant van de Lakenhallen in juni 2023”, aldus schepen Philip Bolle (Vooruit). Bij de start van de restauratiewerken kon via de website van de stad de voortgang van het proces worden gevolgd, maar blijkbaar gebeurt het updaten van de pagina niet meer.