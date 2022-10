Laatste skelet onderzocht in put: “Aannemer kan beginnen met doorpersing riolering”

Vleteren De Zonnegloed redt beren Thishka en Sandra van Oekraïens oorlogsge­weld: “Hier komen broer en zus eindelijk tot rust”

Beren Thishka en Sandra hebben er een hachelijk avontuur opzitten. Bevrijd uit Oekraïens oorlogsgebied en via Polen in Bellewaerde beland om uiteindelijk via Opglabbeek terug richting de Westhoek te keren waar ze in sanctuary De Zonnegloed in Vleteren hun eindbestemming hebben gevonden. En nu duimen dat de twee het goed kunnen vinden met berendames Uli en Mimi die al langer in De Zonnegloed verblijven. “Het doet deugd dat het hok van Berros, de beer van wie we in juli afscheid moesten nemen, opnieuw gevuld is”, klinkt het bij zaakvoerders Lieve en Karel Ackaert.

