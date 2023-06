Laagvlieger geflitst aan 213 km/u, 17 rijbewijzen ingetrokken tijdens rallyweekend

BIJNA OPEN. Ann-Sophie en Maxim openen Spar in Veurne: “Onze viswinkel met bediening is uniek”

Het is momenteel alle hens aan dek op de site in de Ieperse Steenweg in Veurne, waar Ann-Sophie De Brabandere en Maxim Van den Bussche, beide 30 jaar, de laatste hand leggen aan hun Spar. Het wordt een supermarkt die de klemtoon legt op verse producten. Beide zaakvoerders zijn van de streek afkomstig, en de interesse voor voeding zat er al vroeg in. Zijn ze bang van alle nieuwe winkels die zich recent in de gemeente vestigden?