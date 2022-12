KVK Westhoek organiseert weer Christmas Truce Tournament: “Een combinatie van voetbal en geschiedenisles”

IeperNa een corona-onderbreking pikte de jeugdafdeling van voetbalclub KVK Westhoek dit jaar weer de draad op van het Christmas Truce Tournament. “Het draait niet alleen om voetbal, we willen de jonge sporters vooral iets bijbrengen over de Eerste Wereldoorlog.”

Het verhaal van de Kerstbestanden, of de ‘Christmas Truce’, die in 1914 plaatsvonden is gekend: Britten en Duitsers kropen uit de loopgraven om Kerstmis te vieren en voetbal te spelen. Die legendarische wedstrijd zou hebben plaatsgevonden in de wijk Saint-Yvon, in de buurt van Ploegsteert. In 2014 huldigde toenmalige UEFA-voorzitter Michel Platini daar een gedenkmonument in.

Profvoetballer

Het historisch gebeuren is de aanleiding voor het Christmas Truce Tournament, dat in 2011 een eerste keer plaatsvond bij voetbalclub KVK Westhoek in Ieper. Medeorganisator is niemand minder dan de Premier League, de hoogste Engelse voetbalcompetitie. Het gaat om een tornooi tussen U12-ploegen (min 12-jarigen). De teams die dit jaar deelnamen, zijn Brighton & Hove Albion, Chelsea, Club Brugge, Anderlecht, Hertha Berlin, Leicester City, LOSC Lille, Everton, Manchester City, Sunderland, Middlesbrough, Norwich City.

Een combinatie van voetbal en WO I-geschiedenis, zo noemt de 11-jarige Stanley Horn zijn eerste trip naar Vlaanderen. “Het is fijn om aan dit tornooi te mogen deelnemen”, zegt de knaap, die deel uitmaakt van Brighton & Hove Albion. “We bezochten verschillende begraafplaatsen en loopgraven. Bij ons thuis leren we over de Eerste Wereldoorlog, maar het is goed om het hier te kunnen zien. Maar gelukkig doen we het ook goed in het voetbal, want we hebben een uitstekend team. Mijn droom is ooit professioneel voetballer te worden.”

Spaanse griep

“Het gaat inderdaad om heel wat meer dan voetbal”, zegt Martin Willems, jeugdvoorzitter van KVK Westhoek. “The Premier League hecht veel belang aan het educatieve. De Britse ploegen arriveren op donderdagavond en de dag daarop bezoeken ze enkele WO I-sites.” Elk jaar moeten de jongens een werk maken rond een bepaald thema. In 2019 was het onderwerp nog ‘The Spanish Flu’ (Spaanse griep), actueler kon niet, want kort daarop brak corona uit, waardoor we ons tornooi in 2020 en 2021 moesten annuleren.”

“Het thema dit jaar was de poppy”, zegt algemeen TVJO Geert Glorie. “Dit jaar namen niet alleen Britse ploegen deel aan het project, ook onze U12-sporters van Ieperse clubs en kinderen van het 6de leerjaar konden inteken. Het was de bedoeling dat ze in groepjes van vier of vijf een werkstukje rond de poppy maakten. Het wereldberoemde gedicht van de Canadese legerarts John McCrae - ‘In Flanders Fields’ - kon daarbij dienen als aanleiding. De winnende groepjes stelden hun werkstuk samen met de Britse teams zaterdag voor. Daarna konden ze aansluiten bij de educatieve uitstap.”

Hoog niveau

“Het is eerste keer dat onze jongens konden deelnemen aan het educatief project. We vreesden een beetje dat er niet veel interesse zou zijn van onze eigen voetballers, maar dat was niet zo. Van onze eigen U12 namen er 24 van de 27 jongens deel. Wie dienden zelf zeven projecten in, wat niet weinig is. We zijn dan ook heel tevreden.” Het tornooi werd gewonnen door FC Chelsea, die in de finale Manchester City met 2-1 versloeg. “Misschien dat we ooit ook aan het voetbaltornooi kunnen deelnemen met onze U12", zegt Martin Willems. “Maar momenteel is het niveau nog te hoog gegrepen.”

