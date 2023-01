Kunstkring Richten brengt met ‘Als we maar ziek zijn!’ een bewerking van moralist Molière: “Fijn om er eens los over te mogen gaan”

IeperVoor haar 75ste jubileumjaar pakt de Ieperse Kunstkring Richten uit met een grote productie onder leiding van Bart Cafmeyer. ‘Als we maar ziek zijn!’ is een bewerking van ‘Le Malade Imaginaire’ van de in de 17de eeuw levende Franse toneelschrijver Molière. “Geen beter medicijn tegen al het chagrijn dan eens goed te lachen, al dan niet op rijm.”

Kunstkring Richten bestaat 75 jaar en om dat te vieren werkten ze een mooi toneelstuk uit. ‘Als we maar ziek zijn’ is een bewerking van ‘Le Malade Imaginaire’ van de Franse toneelschrijver en acteur Molière. De in 1622 in Parijs geboren Molière raakte bekend met zijn satirische komedies. In zijn werk uitte hij kritiek op edelen en geestelijken. Molière overleed op 51-jarige leeftijd na de vierde voorstelling van zijn laatste komedie ‘le malade imaginaire’, waarin hij zelf de hoofdrol vertolkte. “Hij was een zeer gesmaakte, populaire moralist die de menselijke gebreken meesterlijk aan de kaak stelde: huichelarij, winstbejag, hoogmoed, hij fileerde alle vormen van hypocrisie tot op het bot”, aldus Dirk Clement van Richten. “Zijn stukken zijn topkomedies vol taalhumor en misverstanden. Een vijfgangenmenu voor elk acteur.”

Commedia dell’arte

Dirk Clement en collega Joris Marrecau bewerkten de originele tekst van ‘Le Malade Imaginaire’ en zetten die, met hulp van regisseur Bart Cafeymer en Gudrun Van Landeghem, ook op rijm. “Voor ons jubileum hebben we precies omwille van het spelplezier gekozen voor een Molière ”, zegt Ann Merlevede, voorzitter van Richten. “Het is fijn om eens niet ingehouden realistisch te spelen, maar om de kans te krijgen om er los over gaan, een beetje commedia dell’arte. Gebaren, houding, taal, alles wordt uitvergroot. En daar horen knipoogjes bij naar het publiek. Bovendien stappen we geregeld eens uit onze rol en rijmen we dat het een lieve lust is. Het is een soort poppenkast voor volwassenen. Geen beter medicijn tegen al het chagrijn dan eens goed te lachen, al dan niet op rijm.”

Dramaklas

Regisseur Bart Cafmeyer is geen onbekende in Ieper. Als regisseur van de Kattenstoet zorgt hij dat de stad om de drie jaar bezet wordt door katten en heksen. Ook elders in West-Vlaanderen regisseert hij kleinere en grotere spektakels. Vele jaren werkte hij met prille en oudere jongeren rond theater in zijn dramaklas van de kunstacademie Art’Iz in Izegem. Hij gaf ook een tijdlang les aan het Koninklijk Conservatorium van Gent. Bart Cafmeyer staat het liefst op een kleine scène te vertellen voor aandachtige luisteraars. Zijn laatste monoloog ‘ ’t Was ol Weg’ die hij speelt met singer-songwriter Kobe Sercu over de heropbouw van de Westhoek na de Eerste Wereldoorlog kende veel bijval.

Volledig scherm Regisseur Bart Cafmeyer is niet meteen de eerste de beste. © GUS

Modeteam

Voor het decor en attributen kond Richten rekenen op de decorploeg onder leiding van Willy Decat. Richten ging in het verleden, voor hun stuk Picasso, al een creatieve samenwerking aan met de Heilige Familie uit Ieper. Ook nu doen ze dat. “De creatieve richtingen van onze school sloegen de handen in elkaar”, zegt Pascal Debruyne van de Heilige Familie. “De leerlingen van 6 Beeldende Kunsten zorgen voor de eigenzinnige beelden van de karakters. Onder leiding van An Verbeerst en het modeteam zetten leerlingen van CM en Mode de ontwerpen om naar speelbare kostuums. De aankleding van de decorstukken gebeurde dan weer door de leerlingen van 6 Deco.” Alle voorstellingen vinden plaats in de concertzaal van het JOC in de Fochlaan in Ieper en dat op 10, 11, 14, 17 en 18 februari telkens om 20.15 uur. Iedere toeschouwer krijgt ter gelegenheid van het jubileumjaar een gratis drankje. Info en tickets via www.toneelrichten.be en via Perron op nummer 057/23.94.80.

