KSA Hallebast wil engagement van gemeenteraad: “Voorzie de nodige middelen om actieplan OC Dikkebus uit te voeren”

Het heem van de KSA langs de Dikkebusseweg in Dikkebus is in staat van ontbinding en niet meer veilig. “Ratten, instabiele verdiepingen, schimmel en vocht zijn ons deel”, zegt Laura Casier van de KSA. De jeugdbeweging schreef begin juli een open brief waarin de toestand werd aangekaart. “Onze open brief werd meer dan duizend keer gedeeld en we kregen heel wat bemoedigende reacties. In het oog van de mediastorm was er even politieke aandacht voor onze noodkreet. Wat ons al 8 jaar beloofd werd, kwam even opnieuw op tafel. Begin oktober, ondertussen toch enkele maanden verder, vroegen we de bevoegde schepen of hij, zoals aangekondigd, ondertussen uitgebreid met het architectenbureau had overlegd. De schepen meldde dat de situatie al aan bod kwam in de besprekingen, maar dat hij nog niet kon communiceren. We vroegen de verslagen op van die besprekingen en wat blijkt? Er zijn geen verslagen ‘omdat er voorlopig ook geen concrete beslissingen genomen worden. Eens de meerjarenplanning is opgemaakt, zal duidelijk worden wat nog mogelijk is’, aldus het Ieperse stadsbestuur. Nog maar eens vielen we van onze stoel.”