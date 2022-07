KSA Dikkebus trekt aan de alarmbel: “Ons heem is absoluut niet meer veilig. Het staat op instorten en we worden belaagd door ratten”

DikkebusKSA Hallebast in Dikkebus is de wanhoop nabij. Nu de sloop van hun lokaal opnieuw werd uitgesteld, vraagt de jeugdbeweging dringend een nieuw onderkomen. Hun heem is niet meer veilig en wordt zelf belaagd door ratten. “We wijzen niemand met de vinger, maar er moet iets gebeuren en wel meteen.” De stad zegt werk te maken van een tijdelijke oplossing.

11 juli stond bij KSA Hallebast in Dikkebus in het rood in de agenda. Die dag zouden de leiders, oud-leiders, de leden en ouders beginnen met de verhuis van hun materiaal naar een tijdelijke locatie. Hun heem langs de Dikkebusseweg in Dikkebus zou onder de sloophamer gaan. Het pand is immers in zo’n verre staat van ontbinding dat het niet meer veilig is. Het is de bedoeling dat er op de site waar het lokaal staat een nieuw cultureel centrum komt. De KSA moet een ander onderkomen krijgen in het oude ontmoetingscentrum, waaraan enkele aanpassingen zouden gebeuren. De plannen voor de voormalige school en het ontmoetingscentrum werden in mei 2021 voorgesteld, maar zijn nu opnieuw uitgesteld.

Instorten

Het gebouw van de jeugdbeweging, diende in een ver verleden nog als postkantoor. Bij het opstarten van de KSA, in 2000, kregen de jongeren het pand als heem. “Het was exact wat we nodig hadden. Er zijn vijf ruimtes, eentje voor elke tak”, zegt leidster Audrey Lalu. “Doorheen de tijd begon alles echter in verval te geraken. De stad voerde wel hier en daar herstellingen uit, maar dat was niet voldoende. Het is gewoon aan het verloederen. We mogen al 10 jaar onze eerste verdieping niet meer op omdat het op instorten staat.”

“Of het nu regent, hagelt of sneeuwt, we moeten alles buiten doen. De vergaderingen in de winter worden gehouden met dikke truien en dekens”, aldus Laura Casier (20), die samen met Ode Dehaene de hoofdleiding vormt van de jeugdbeweging. “Ons materiaal wordt wak en gaat stuk doordat het binnen regent. Heel wat muren bevatten vochtvlekken of zijn al jaren aan het beschimmelen. Goeie beveiliging is er niet, we hebben periodes gehad waarin er wekelijks werd ingebroken. Ingeslagen ruiten worden vervangen door een beetje plastic of een stuk hout. Overal in het gebouw vallen er brokken uit de muren, zitten er gaten, scheuren en inzakkingen. Onlangs zakte de vensterbank in, zomaar. Alsof dit alles nog niet erg genoeg is, hebben we steeds meer en meer last van ratten. De garagepoort, waar ze binnenkomen, is kapot dus moet dichtgehouden worden met een touw. Elke week geraken ze dieper in het gebouw. Eén keer een kast openlaten of een doos met eten niet goed dicht te doen, en heel de keuken ligt vol met uitwerpselen en rond getrappeld eten. Jutezakken, zeilen en paranetten zitten vol gaten van de ratten.”

Op hun Facebookpagina postte de KSA foto's van wat er allemaal fout gaat in het heem.

Nood aan ondersteuning

“Al sinds 2014 wordt ons een nieuw gebouw beloofd, ondertussen zijn we 3 hoofdleiders en 8 jaar verder, maar is daarvan nog niets in huis gekomen”, zegt Laura Casier. “Jaren aan een stuk werden afspraken en beloftes gemaakt om ze dan weer uit te stellen of in te trekken. Maar erger nog, jaren aan een stuk gaat ons gebouw er steeds verder op achteruit.”

“Het sleept al zo lang aan en er zijn hier meerdere mensen hiervoor verantwoordelijk”, aldus Audrey. “We wijzen niemand met de vinger, maar er moet iets gebeuren en wel nu! Uiteindelijk is het niet onze taak om het gebouw te herstellen of een oplossing te vinden. Wij hebben nood aan een beetje ondersteuning.”

Eerste prioriteit

“Het klopt dat de verbouwingen van de hele site helaas opnieuw werden uitgesteld”, reageert schepen van Jeugd Dimitry Soenen (N-VA). “Als stad hebben onverwachte omstandigheden, namelijk de huidige ongeziene prijsstijgingen, ons verplicht om dit dossier opnieuw te bekijken. We zijn ons er ons zeker van bewust dat het heem van de KSA op is en beseffen dat de jeugdlokalen in Dikkebus de belangrijkste zijn om aan te pakken, als eerste prioriteit binnen het geheel.”

Voor een er structurele oplossing komt, moet de KSA op korte termijn worden geholpen. “Met de zaken die de jeugdbeweging aankaart, zijn we al aan de slag. De vensterbank is hersteld en doen iets aan het rattenprobleem. Desalniettemin is de algemene staat van het gebouw niet meer goed, vandaar dat de sloop in oktober gepland stond. Met het opnieuw on hold zetten van de werken is de eerste zorg dat de KSA het nieuwe werkjaar kan starten in goede en veilige omstandigheden.” Het stadsbestuur wil daarom nu al werk maken van de tijdelijke oplossing die zou worden aangeboden tijdens de werken: twee zeecontainers en een halve hangaar van een landbouwer als binnenspeelplaats en opslagruimte. De KSA mag met hun activiteiten ook terecht in het ontmoetingscentrum als dat niet wordt verhuurd.”

Volledig scherm Het gebouw is goed voor de sloop, maar die werd alweer uitgesteld. © Henk Deleu

