Kritieke bestuurder (24) bijna anderhalf uur gekneld in vrieskou na klap tegen geparkeerde vrachtwagen

Zonnebeke Markant serveert minderbe­deel­den, Oekraïners en vrijwilli­gers van ‘t Zunnetje een kerstmaal

In GC ’t Zonnerad serveert Markant Zonnebeke minderbedeelden, Oekraïners en vrijwilligers van Welzijnsschakel ’t Zunnetje zaterdagmiddag een kerstmaal. Van een mooi en warm initiatief gesproken. Vrijdag begonnen de voorbereidingen. Vandaag, vrijdag, wordt in de keuken van ‘t Zonnerad heel de dag gekookt. De acht dames in het bestuur kunnen rekenen op een twintigtal medewerkers met een groot hart.

16 december