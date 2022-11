Koppel tachtigers uit de bol bij doelpunt Rode Duivels : “Of we ver geraken? We zien wel hoe het loopt”

Ieper Honderd jaar geleden overleed Louise De Hem: “Dat ze een professio­ne­le carrière als kunstenaar zou uitbouwen, stond zeker niet in de sterren geschreven”

In de Koninklijke zaal van het Yper Museum is nog in maart volgend jaar de expo ‘Louise/Edith. Op handen gedragen’ te zien. De expo is een eerbetoon aan de Ieperse schilderes Louise Dehem, die op 22 november 1922 overleed. “Ze bouwde een internationale carrière uit, iets wat als vrouw niet evident was te doen in die periode”, zegt Hannelore Franck, wetenschappelijk medewerker van het Yper Museum. Wie Louise De Hem was, lees je hieronder.

21 november