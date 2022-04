Koppel op motor gewond na botsing langs Ieperse ringweg

Ieper Nieuwe sportruim­te moet studierich­ting Sportweten­schap­pen promoten: “Lichame­lij­ke opvoeding is al lang heel wat meer dan enkel gymnastiek”

Het college in Ieper is een studierichting rijker. Leerlingen die sterk geïnteresseerd zijn in sport, bewegen en wetenschappen kunnen nu in de 2de graad kiezen voor Sportwetenschappen. De school opende in dat kader een vernieuwde sportruimte. “Ook leerlingen uit andere richtingen mogen zich hier gerust in het zweet werken.”

20 april