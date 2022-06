Koppel heeft seks op Ieperse militaire begraafplaats: “Dit doet afbreuk aan herdenking oorlogsslachtoffers”

Kortrijk/Ieper/Roeselare/Menen/Wervik Van de Heilig Bloedpro­ces­sie tot een ontmoeting met Temptation-ster Pommeline: dit zijn onze vijf tips voor het weekend in het zuiden van West-Vlaanderen

Het aantal weekendactiviteiten neemt snel toe nu we bevrijd lijken na corona. Er wordt ook volop georganiseerd met de zomer voor de deur. Er is van vrijdag 10 tot en met zondag 12 juni weer keuze zat. En de weersvoorspellingen zien er goed uit. Om het overzicht te behouden, stellen we vijf toffe evenementen in Zuid-West-Vlaanderen voor.

10 juni