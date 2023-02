Koperensemble De Brasserie sluit muzikale donderdagen tegen de oorlog af: “Vaak hartverwarmende momenten”

Deze week weerklonk voor de laatste keer muziek onder het Nieuwerck aan de Lakenhallen in Ieper tegen de oorlog in Oekraïne. Sinds het begin van het conflict bracht telkens op donderdagavond een artiest of groep een muzikaal verzet. De stad Ieper haalde haar inspiratie bij Vedran Smailovic, bekend als de cellist van Sarajevo. Die muzikant uit Bosnië-Herzegovina speelde tijdens het beleg van Sarajevo in de jaren ’90 muziek tussen de ruïnes. “Tijdens de vaak hartverwarmende momenten werd vanuit Ieper wekelijks de boodschap gegeven dat oorlog niet de manier is om een conflict op te lossen. Dat we er nu mee stoppen wil niet zeggen dat we de acties loslaten”, zegt Filip Deheegher, verantwoordelijke voor de Vredesdienst. “We sturen ook in de toekomst nog signalen uit dat oorlog niet de manier is om conflicten op te lossen. Inmiddels duurt de oorlog in Oekraïne bijna een jaar en we staan dichter bij een escalatie dan bij een diplomatieke oplossing.”