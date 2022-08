Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia brengt unieke Kasteelconcerten: ”Een hommage aan de graaf en de gravin”

ElverdingeOp het kasteeldomein van Elverdinge vinden op 26 en 27 augustus de Kasteelconcerten plaats. Samen met het koor Chorus en de harmonie van Vleteren brengt de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Elverdinge er zowel klassieke stukken als popsongs. Voor de toeschouwers is het een unieke kans om het kasteeldomein, eigendom van graaf du Cauzé de Nazelle, eens van dichtbij te bezichtigen. “Het is het grootste evenement dat we ooit organiseerden”, zegt Peter Soenen, voorzitter van de harmonie van Elverdinge.

“Ik ben heel fier dat ik erevoorzitter ben van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Elverdinge en ben blij dat dit feest hier kan plaatsvinden”, zegt graaf Eric du Cauzé de Nazelle. Samen met zijn vrouw Isabelle de Rochechouart de Mortemart is hij de eigenaar van het kasteel van Elverdinge, dat hij ondertussen verkocht. Het was onder impuls van graaf Camiel de Laubespin, een voorvader van de huidige gravin, dat de harmonie Sint-Cecilia Elverdinge het levenslicht zag. De muziekvereniging startte in 2017 met een reeks concerten in Het Perron in Ieper onder de naam ‘Let’s get loud’ en dat krijgt nu een vervolg met de Kasteelconcerten.

Unieke kans

“De bedoeling is dat mensen al op het domein kunnen vanaf 17 uur”, zegt Brecht Six, secretaris van de harmonie. “De bezoekers mogen het kasteelpark eens helemaal bezichtigen, wat een unieke kans is. Normaal gezien is de site immers niet toegankelijk voor het publiek. Daarbij zorgen wij voor wat randanimatie. De mensen mogen gerust met een lege maag komen, want er is iets voorzien om een hapje te eten en te drinken.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Wie een ticket koopt voor de Kasteelconcerten krijgt de unieke kans het kasteelpark eens te bezoeken. © Henk Deleu

Om 20.30 uur start het concert. “Het wordt een mix van pop en klassiek”, aldus Peter Soenen, voorzitter van de Koninklijk Harmonie. “Je mag je een beetje aan een Night of the Proms verwachten.” De organisatie werkt voor het evenement samen de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia van Vleteren. “Daardoor kunnen we extra muzikanten inzetten. Ook het Ieperse koor Chorus is erbij, wat altijd een extra troef is op een muziekspektakel. Zanger Wim Hooremans maakt het plaatje compleet, samen met een lichtspektakel dat het kasteel in de picture plaatst.”

Coronacrisis

“Het is de bedoeling dat iedereen een beetje zijn gading vindt. We zijn blij dat we na de coronacrisis met zoiets groots kunnen uitpakken”, weet Brecht Six. “Het is momenteel niet gemakkelijk om nieuwe muzikanten aan te trekken, maar hiermee tonen we ons visitekaartje. Onze leden vinden dit wel plezant, je merkt dat bij de repetities.” Wellicht is het de laatste keer dat de harmonie of wie dan ook iets dergelijks kan organiseren op de kasteelsite. De huidige eigenaars verkochten het kasteel. Ze wonen al even in Brussel, maar tijdens het weekend waren ze nog vaak in de Westhoek te vinden.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Gezicht op het kasteel en de kerk van Elverdinge in 1641, waarschijnlijk getekend door Vedastus de Plouich in opdracht van Antonius Sanderus. © IEPER, STADSARCHIEF, Topografische atlas 68

Frans diplomaat

Het kasteel kent zijn oorsprong in 1640. In 1750 kwam er een landhuis in de plaats en in 1874 liet markgraaf Victor Théodore Joseph d’ Ennetières een volledig nieuw kasteel bouwen in klassieke neorenaissancestijl. Hoewel de Eerste Wereldoorlog het kasteel aanvankelijk spaarde, sloeg in 1918 het noodlot toe. Ingekwartierde militairen veroorzaakten een brand waardoor het gebouw volledig in de vlammen opging. Vanaf 1925 begon de heropbouw. Tijdens de Tweede Wereldoorlog namen Duitse militairen hun intrek in het kasteel en liep het interieur veel schade op. Graaf Antoon-Lionel de Battefort liet het gebouw grondig opknappen en nog steeds liggen het kasteel en de tuinen er heel netjes bij. Graaf Antoon-Lionel was een belangrijk Frans diplomaat, stierf kinderloos en liet het geheel over aan zijn nicht Anne Mouchet de Battefort de Laubespin (1937-2015) die het op haar beurt in handen gaf van haar dochter Isabelle de Rochechourt-Mortemart. Zij is samen met haar man nog even eigenaar van het kasteel.

Praktisch

Tijdens de Kasteelconcerten krijgt de bezoeker op panelen wat info over de geschiedenis van het kasteel en zijn bewoners. De organisatoren heten ook minder mobiele mensen welkom. Meer info en tickets via harmonie-elverdinge.be of via Facebook.

Volledig scherm Het kasteel van Elverdinge. © Henk Deleu

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.