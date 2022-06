Komst grote scholencampus minstens 2 jaar uitgesteld omdat buurtbewoners juridische procedure beginnen: “Nu moeten we toch nog in de oude gebouwen investeren...”

De Sint-Maartensscholen (SMSI) in Ieper planden in 2025 hun nieuwe campus aan het huidige VTI te openen. De nieuwe site wordt de bovenbouwschool – het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar van het secundair onderwijs – waarbij het onderscheid tussen ASO, TSO en BSO wegvalt. In totaal moet de nieuwe campus meer dan 2.000 leerlingen herbergen en zo’n 320 leerkrachten. De Ieperse gemeenteraad keurde het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de campus goed. De actiegroep Leefbare Augustijnenwijk, dat eerder al bezwaar aantekende tegen de plannen, trekt nu naar de Raad van State. “Wij verzetten ons met alle mogelijke middelen tegen de komst van een school van die omvang aan onze wijk”, zegt buurtbewoner Dirk Demeyer. “Als dit doorgaat, wordt onze wijk verstikt en zullen er rampzalige gevolgen zijn voor de mobiliteit, leefbaarheid en veiligheid, niet alleen voor onze buurt, maar voor de volledige noord-westkant van Ieper.” Dat er aan het oorspronkelijke plan milderende maatregelen werden bijgevoegd, daar heeft het comité geen oren naar.

Terug naar af?

De Raad van State buigt zich niet over de inhoud van het dossier, maar over eventuele fouten die zijn gemaakt bij het opstellen van het dossier. Het RUP kan worden nietig verklaard, waardoor alles terug naar af gaat. De actiegroep wil wat volgens hen juridisch is fout gelopen niet bekend maken. “Dat zou een beetje onvoorzichtig zijn”, aldus de woordvoerder.

Het actiecomité Leefbare Augustijnenwijk trok naar de Raad van State. © Henk Deleu

20 minuten

Hoewel de aanvraag tot nietigverklaring in principe niet opschortend werkt, zet de scholengroep nu alles on hold. “We zouden de nodige vergunningen al kunnen aanvragen, maar dat risico gaan we niet nemen. Ik denk niet dat wij procedurefouten hebben gemaakt, maar 100 procent zeker ben je nooit. Het is wel zeer spijtig dat we nu wellicht 2 jaar moeten wachten.” De directeur begrijpt niet dat het actiecomité geen rekening wil houden met de aanpassingen in het plan, zoals een verbreding van het Scholierenpad en de heraanleg van de Veurnseweg met bredere fietspaden. “Een aparte ingang voor fietsers en wagens zou er voor zorgen dat de Augustijnenstraat niet wordt belast. Trouwens, we spreken hier over een school. Die is niet elke dag open en de eventuele hinder beperkt zich tot 20 minuten ’s morgens en 20 minuten ’s avonds.”

Procedureslag

De directeur zegt dat een andere locatie voor de nieuwe school, zoals de strategische spie aan het station, geen optie is. “Dan zouden we ook de gebouwen van het VTI moeten verhuizen en dat is financieel niet haalbaar.” Omdat de bouw van de nieuwe school op de lange baan wordt geschoven, moet de directie opnieuw nadenken over investeringen aan de gebouwen van onder meer het college. “Zaken die normaal niet meer hoefden te gebeuren, komen nu toch opnieuw op de agenda, willen we onze scholen leefbaar houden. Ook op vlak van ecologie doen we geen winst. De nieuwe schoolcampus zal immers niet meer met fossiele brandstoffen worden verwarmd. Het is echter nog het meest jammer voor ons pedagogisch project. Door alle leerlingen samen te brengen op een campus, kunnen de jongeren echt kiezen voor wat ze graag doen en waar hun talenten liggen, zonder rekening te moeten houden met locatie of waar hun vrienden school lopen. Het is een bittere pil om te slikken.” De directeur hoopt dat de procedure geen 2 jaar duurt. Na een definitieve goedkeuring van het RUP kan echter nog beroep worden aangetekend tegen vergunningsaanvragen bij de Raad van Vergunningsbetwistingen.