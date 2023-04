Kolia (17) staat opnieuw in het doel na kanker: “Droom om profvoetballer te worden moet ik laten gaan”

Een nieuw logo en een nieuwe website in Steiner­school Koningsda­le: “We waren toe aan wat vernieu­wing”

Steinerschool Koningsdale in Ieper heeft een mooi nieuw logo. Het ontwerp is van de hand van Frederick Rouseré, wiens vrouw juf Loes is. Samen hebben ze drie kinderen die school lopen in Koningsdale. Ondertussen werd ook de website in een nieuw jasje gestopt.