Klimaatproject Vondels goed voor 100.000 euro aan financiële steun: “Dit komt onze dienstverlening ten goede”

De provincie West-Vlaanderen heeft voor het zesde jaar op rij subsidies toegekend aan lokale klimaatprojecten. In totaal gaat het om een bedrag van 860.315 euro aan financiële steun. “De verschillende goedgekeurde projecten zijn van uiteenlopende aard”, duidt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. “Het gaat van het aansluiten op een warmtenet en relighting tot duurzame renovaties, een energiepositieve sporthal en het delen van energie.” In totaal dienden 24 projecten een subsidieaanvraag in, waarvan er uiteindelijk 10 projecten financiële steun ontvangen. Een daarvan is Vondels in Ieper. De vzw krijgt van de provincie 100.000 euro, het hoogste bedrag aan financiële steun mogelijk.

Atelierwerking

Groendak en warmtepomp

“Dit duwtje in rug betekent veel voor ons als organisatie”, zegt algemeen directeur Wouter Dursin. “In eerste instantie voor ons personeel, want door het nieuwe gebouw kunnen we alle collega’s van de centrale en ondersteunende diensten, inclusief het team begeleid wonen Ieper, op 1 locatie een plaats geven. Maar dit zal ook onze dienstverlening aan de vele mensen die wij ondersteunen in de hele Westhoek ten goede komen. We kunnen de bestaande atelierruimte verder uitbouwen en zo de buurt openstellen voor onze cliënten. De veranderingen passen helemaal in onze visie: we proberen, door als organisatie in te zetten op duurzaamheid, ook maatschappelijk ons steentje bij te dragen.” Met de subsidies kunnen bijkomende maatregelen worden genomen die de vzw met eigen middelen niet zou kunnen uitvoeren. Het gaat onder meer over de aanleg van een groendak en de installatie van een warmtepomp.