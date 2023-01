Klimaatambassade op de bres voor Vredesmolens: “Goed voor het klimaat en goed voor onze portemonnee”

IeperDe Klimaatambassade, een groep vrijwilligers rond Iepers Klimaatambassadeur Patrick Verbrugge, steunt de plannen voor het project Vredesmolens van Luminus, waar bij 4 grote windturbines ten westen van Ieper zouden worden gebouwd. De ambassadeurs vragen voorstanders van het project een steunschrift in te dienen, wat het tegenovergestelde is van een bezwaarschrift. “De tegenstanders verspreiden fake news over windmolens.”

Het bedrijf Luminus wil onder de naam Vredesmolens 4 grote windturbines bouwen aan de Noorderring tussen Ieper en Vlamertinge. Het project botst op tegenstand van buurtbewoners, maar het kent ook voorstanders. “Windmolens helpen ons om onze klimaatdoelstellingen te halen, en dat is dringend nodig”, zegt Ieperling Patrick Verbrugge. “Lokale energieproductie is een medicijn tegen fossiele brandstoffen van verre onbetrouwbare landen. Het is goed voor het klimaat, goed voor onze portemonnee en goed voor onze leveringszekerheid. Daarnaast veroorzaken ze geen hinder. 8 uur slagschaduw op totaal van 8.760 uren op een heel jaar, dat is toch niets?”

Eerlijke wijze

In 2019 werd Patrick Verbrugge, die zich al jaren inzet voor duurzame energie in Ieper, door het stadsbestuur aangesteld als Klimaatambassadeur. “Corona belette dat ik die rol ten volle kon opnemen, maar nu laat ik van mij horen.” De groep, bestaande uit een 8-tal Ieperlingen, die Patrick rond zich verzamelde neemt het goedgekeurde Ieperse Klimaatplan als leidraad om duurzame energie te steunen. “We scharen ons voluit achter de plannen voor de Vredesmolens, maar we zien ook hoe de tegenstanders van windmolens zich organiseren. Wij zetten ons echter af tegen het gebruik van onbewezen, pseudowetenschappelijke claims over hinder door trillingen of door infrasone geluiden, over de beweerde niet recycleerbaarheid van de windmolen na afbraak, wat helemaal onwaar is, of over fictieve gezondheidsrisico’s van windmolens. We zijn van oordeel dat het debat op een eerlijke wijze moet gevoerd worden op basis van bewezen feiten. We begrijpen de angst van mensen voor een nieuw element in hun omgeving, maar we vinden niet dat het doel de middelen heiligt om fake news aan te wenden.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Een kaartje met waar de molens mogelijk komen. © Luminus

“De tegenstanders van de windmolens hebben succes, want ze maken de mensen bang en dat werkt altijd. Zelfs met onwaarheden. Wie vaak onzichtbaar blijft, zijn de voorstanders van windmolens, mensen die veilige, groene energie van eigen bodem willen. Mensen die zich terecht zorgen maken over het klimaat. Mensen die niet bang zijn van wat nieuw is in het landschap. Hopelijk worden wij ook gehoord bij de plannen voor de Vredesmolens.” De Klimaatambassade wil iedereen die voor het project is een stem geven. Via de website www.klimaatambassade.be kan wie dat wil een steunschrift ondertekenen voor de Vredesmolens. Die steunschriften worden dan gebundeld en aan het stadsbestuur bezorgd.

Openbaar onderzoek

“Wij nemen akte van wat Patrick zegt, net zoals we akte nemen van alle partijen in dit dossier, ook de tegenstanders”, zegt schepen Philip Bolle (Vooruit). “We leggen dat samen met de visie van de stad en nemen dan een beslissing over ons advies naar de hogere overheid toe. Het is Vlaanderen die uiteindelijk de eindbeslissing neemt, wij kunnen enkel adviseren. Als stad maken we een beleidskader op waarmee we in de toekomst ons advies gaan bepalen. In eerste plaats zijn we voorstander van een repowering (de bestaande installatie moderniseren, nvdr) op de zone waar 9 turbines staan. Als er dan nog nieuwe bij moeten komen, zien we dat liefst in de buurt van waar er nu staan en zeker niet binnen de Noorderring. Op die manier willen we vermijden dat er een wildgroei is van windmolens, wat nefast ons zijn voor ons landschap.” Schepen Bolle wijst erop dat Patrick Verbrugge momenteel geen Klimaatambassadeur van de stad meer is. “Het is een tijdelijke titel en momenteel hebben we geen Klimaatambassadeur meer. De man spreekt dus uit eigen naam en vertegenwoordigd niet het stadpunt van de stad.”

Het openbaar onderzoek over de Vredesmolens loopt nog tot en met 26 januari. Uiterlijke tegen 18 april moet de Vlaamse overheid een beslissing nemen over de 4 windturbines.

