Kleuterwerking Het Vlot verhuist van Ieper naar tijdelijke vestiging in Brielen

“Het Vlot is een school voor buitengewoon onderwijs voor kleuters en lagere schoolkinderen”, zegt directeur Lieve Dehondt. “Zowel leerlingen Type Basisaanbod, Type 2 en Type 9 zijn welkom op onze school in het hartje van het centrum van Ieper. Door de groei en de noden binnen de kleuters met doelgroep Type 2 en Type 9, zal vanaf 1 september 2022 de volledige kleuterwerking van onze school verhuizen naar de leegstaande schoolgebouwen te Brielen. Door deze tijdelijke vestiging kunnen we niet alleen een extra kleuterklas inrichten en verder inzetten op de groei van onze school. Ook onze kleuterwerking kunnen we verder optimaliseren om nog meer in te zetten op de specifieke zorg van onze kleuters met diverse problematieken. Vanaf 1 juli frissen we de lokalen op. De verhuis staat gepland vanaf 8 augustus zodat alles klaar is tegen 29 augustus. Dan voorzien we een verwelkoming van alle kleuters en hun ouders alsook de omwonende van de school in onze nieuwe tijdelijke vestiging en dit op 30 augustus 2022.”