Klassieke muziek in de Westhoek: van Beethoven tot vormingsavond rond blaasmuziek

In oktober bracht Philippe Thuriot in Wijtschate nog een concert rond de in 1685 in Napels geboren Domenico Scarlatti. De volgende componist op het programma is Ludwig van Beethoven. Emperor, de 2de symfonie van Beethoven, werd ooit beschreven als een kronkelende gewonde draak die weigert te sterven. Het concert vindt plaats op zondag 4 december in Het Perron in Ieper en wordt gebracht door het Symfonieorkest Vlaanderen met als solist Pavel Kolesnikov en dirigent Kristiina Poska. Op 22 januari gaan we naar OC De Leege Platse in Beselare. Daar leest gewezen nieuwslezeres Martine Tanghe met Morris een nieuw verhaal van Bart Moeyaert. Het geheel staat op muziek van componist Koen Brandt, gebracht door ensemble Oxalys.