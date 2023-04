Kinderen op elf locaties welkom op Buitenspeeldag: “Met gratis workshop rond bouwen met bamboo”

Bestuurder knalt in kantoor Randstad in centrum Ieper: bestuurder test positief op drugs

Een bestuurder is maandagmiddag in Ieper met zijn auto in het kantoor van uitzendkantoor Randstad gereden in de Tempelstraat. Hij belandde zo goed als volledig in het gebouw en werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gevoerd. Hij legde een positieve drugstest af. Het kantoor zelf is volledig vernield.