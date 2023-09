Kinderen gaan onderuit en opdienen met paraplu: van zomerweer naar hondenweer

Geen voetbalkan­ti­ne in de Westhoek veilig voor inbrekers­trio: “Ze draaiden aan de camera die we na de vorige diefstal hadden gehangen”

“Het is vooral jammer voor onze vrijwilligers, die heel wat werk doen voor onze voetbalclub.” Gold Star Voormezele kreeg in september vorig jaar – alweer – inbrekers op bezoek, net als een pak andere voetbalclubs in de Westhoek. De buit tijdens de diefstal bij Gold Star, waarvoor het proces vandaag is gestart, is bijzonder. “Ze stalen zelfs een spaarpotje van de spelers.”