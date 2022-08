KIJK LIVE. Conner Rousseau dreigt met Vooruit uit stadsbestuur van Ieper te stappen als muziekfestival met neonazi’s mag doorgaan

Wie zijn de internatio­naal beruchte neonazi’s die naar Ieper afzakken voor de IJzerwake?

De IJzerwake organiseert eind augustus een neonazistisch muziekfestival. Dat nieuws werd in de Vredesstad niet warm onthaald. Het stadsbestuur stelt in overleg te zijn met OCAD, het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, een definitieve beslissing volgt dinsdag. Donderdag waarschuwde OCAD nog voor de opmars van recht-extremisme in ons land. “Het is naïef om te denken dat deze bands niet gevaarlijk zijn”, zegt een Duitse onderzoeker naar extreemrechts. Wie zijn de neonazi’s die op 27 augustus neerstrijken in Ieper?

12 augustus