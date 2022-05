Kijk! Ik fiets! in Ieperse deelgemeenten

Ieper Ieper praat met buurgemeen­ten over fusie: “Een ‘Pieperinge’ is echter nog niet voor meteen”

Stad Ieper is een snuffelronde bezig met buurgemeenten in het kader van een eventuele fusie. Dat zei burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) op de gemeenteraad. “Als, en ik benadruk als, we de stap zetten dan zal dit in ieder geval met de nodige burgerbetrokkenheid gebeuren.” CD&V vraagt op te passen: “Voor we het weten zijn we niet meer de grootste Westhoekgemeente.”

