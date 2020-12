Kettingbotsing met 10 voertuigen op ring rond Ieper: “Plots stond alles stil.”

Ieper Nieuwe webwinkel biedt 470 soorten bier van over heel de wereld aan: “We verkopen klassie­kers, maar daarnaast heel wat minder bekende bieren”

2 december De uitbaters van het bekende Ieperse biercafé Kaffee Bazaar in Ieper verkopen sinds deze week ook bier via hun webwinkel bierbazaar.be. De uitbaters hadden al langer plannen in die richting, maar de coronacrisis zette alles in een stroomversnelling. “De webshop is een logisch vervolg van wat we in ons café doen.”