Kerstmarkt in ’t Groenhuis: “We focussen ons op lokale producten”

‘t Groenhuis aan de Meenseweg 196 in Ieper is locatie met heel wat mogelijkheden. Je kan er iets eten en drinken en op de zolderruimte is er een coworkingruimte. In het zaaltje zijn er regelmatig concerten – op 16 december staat de blues van Guy Verlinde op de affiche - en vrijdag wordt er plaats gemaakt voor een kerstmarkt. “Er zullen zo’n 13 standhouders uit de regio aanwezig zijn”, aldus Dieter Valentin. “Het is de bedoeling om vakmanschap uit onze streek aan de man te brengen.” Een van de standhouders is Ellen Loncke van Lemon Lizzie Illustration uit Wevelgem, die kerst- en wenskaarten tekent. “Maar er wordt ook keramiek, kaarsen, confituur en handwerk te koop aangeboden, voor ieder wat wils dus”, klinkt het. “Dat alles met een hapje en een drankje.” Diezelfde avond is er in ’t Groenhuis een Zwitserse avond. Daarbij worden nationale gerechten uit dat land geserveerd in het kader van de culinaire reis rond de wereld. Meer info via de Facebookpagina.