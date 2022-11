Kerstmagie in kasteel van Vlamertinge: “Nieuwe voorstelling zet alles ‘op zijn kop’”

“Vorig jaar hadden we nog te maken met een corona-editie waarbij de laatste vertoning moest worden geannuleerd”, zegt Cathérine Lamaire, die zich buigt over de organisatie van het evenement in Vlamertinge. Kerstmagie is initiatief van productiehuis Historalia van prins Simon de Merode. Het event vindt plaats in 7 kastelen in Vlaanderen, waaronder dus ook het Kasteel du Parc in Vlamertinge. Dit keer schreef Luc Stevens het verhaal ‘Kerstmagie op zijn kop’. “Het verhaal begint bij elfen die het kasteel leeg aan het maken zijn, wat wel een vreemde zaak is”, aldus Cathérine. “De mensen die het kasteel bezoeken worden aangespoord om zoveel mogelijk zaken te kopen. Professor Snoeperbol maakte een machine waaruit speelgoed komt. Wat is aan de hand in het kasteel?”

267 voorstellingen

Omdat te weten te komen kunnen mensen vanaf zaterdag 3 december tot en met vrijdag 23 december deelnemen aan het familiespektakel. “Bezoekers zullen hun ogen uitkijken, want we hebben echt ons best gedaan om alle kamers optimaal in te kleden”, weet Cathérine Lamaire. “Ook de gangen tussen de verschillende kamers zijn versierd. Er staan 64 kerstbomen met 60.000 lampjes. In totaal werken er 132 vrijwilligers aan dit project mee.” In Vlameringe kunnen per kwartier, vanaf 14 uur, groepen van maximum 20 personen met 4 kinderen aan een tocht doorheen het kasteel beginnen. Een tour duurt ongeveer 50 minuten. Er zijn in totaal zo’n 267 voorstellingen, maar niet op maandag, want dan rusten de acteurs en de medewerkers uit. Meer info via www.kerstmagie.be.